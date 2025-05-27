В Талдомском округе прошли соревнования по плаванию

В ФОК «Победа» Талдомского округа прошли соревнования по плаванию в смешанной эстафете 6×25м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие четыре смешанные команды среди обучающихся отделения плавания, состоящих из трех юношей и трех девушек в каждой команде. Соревнования посвящены окончанию плавательного сезона 2024-2025 учебного года и официальной церемонии награждения по итогам пяти этапов Кубка.

Команды состязались в дружелюбной атмосфере, поддерживая друг друга и показывая настоящую командную игру. Эстафета позволила проявить не только индивидуальные навыки плавания, но и слаженность в работе команды. Каждый участник выкладывался на полную катушку, радуя зрителей яркими заплывами и волнующими моментами.

На церемонии награждения были отмечены спортсмены, выполнившие спортивные юношеские разряды, которым вручались зачетные классификационные книжки.

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