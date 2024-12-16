В Ступине завершились соревнования по спортивной гимнастике

Ежегодные соревнования городского округа Ступино по спортивной гимнастике «Только в доскок» среди муниципальных образований Московской области и других субъектов России стартовали в ФОК «Сокол-Ступино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С открытием участников соревнований поздравила советская гимнастка, олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР Елена Шевченко.

«Приветствую участников, тренеров и родителей юных спортсменов. Ребята, это замечательно, что вы можете приезжать на соревнования, встречаться, обмениваться опытом, делиться впечатлениями, смотреть и учиться друг у друга. На соревнованиях вы растете, прибавляете в мастерстве, улучшаете навыки. Продолжайте уверенно идти вперед», — сказала Елена Шевченко.

Вместе со специальным гостем, участником СВО, и представителями молодой гвардии «Единой России» чемпионка вручила юным гимнасткам и гимнастам медали, кубки и грамоты.

В соревнованиях приняло участие около 250 спортсменов из 19 команд. Спортсменов представили такие города как: Москва, Калуга, Самара, Липецк, Елец и другие.

От городского округа Ступино выступили 19 юных гимнастов и 35 гимнасток в возрасте от 6 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.