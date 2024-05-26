В SUP-регате столичного гастрофестиваля участвовали более 200 человек

Участниками SUP-регаты на столичном фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» стали свыше 200 человек из разных регионов РФ, сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гонщики прошли по живописному водному маршруту длиной в 4 км в центре мегаполиса. Они соревновались вдоль обновленной после масштабного благоустройства в 2017 году Якиманской набережной: до памятника Петру I — и обратно дважды.

Первым финишировал чемпион России 2022 года по SUP-бордингу Иван Ширшов. Спортсмен показал рекордное время 24 минуты 20 секунд.

«Хочу отметить, что в последние годы в столице доступность водных видов спорта существенно расширилась: фактически любой желающий сейчас может взять доску и покататься на любом водохранилище, настолько они благоустроены», — сказал Ширшов.

Абсолютный победитель SUP-регаты получил приз в 1 млн рублей. Кроме того, денежные призы вручили серебряному и бронзовому призерам.

Традиционный фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в мегаполисе с 24 мая по 2 июня. Площадки открыты в будни с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Всего работает 31 площадка.