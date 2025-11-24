В Солнечногорске стартовала школьная спортивная лига Подмосковья

В городском округе Солнечногорск стартовал большой спортивный проект — Школьная спортивная лига Подмосковья. Соревнования пройдут по 4 дисциплинам: волейбол, баскетбол, шахматы и мини-футбол, сообщает пресс-служба администрации округа.

Старт соревнованиям был дан 21 ноября. День начался с жеребьевки, которая определила пары будущих матчей.

Центральным событием дня стало торжественное открытие Лиги в ФОК «Авангард». С приветственными словами к юным спортсменам обратился главный советник администрации округа Солнечногорск Игорь Артамонов.

Особый сюрприз ждал школьников перед началом игр. Разминку для будущих чемпионов провел настоящий мастер спорта — чемпион мира по рукопашному бою Роман Манухин. Торжественную часть сменила первая игра: на паркете ФОКа состоялась товарищеская встреча по мини-футболу между командами гимназии № 6 и школы № 4 — победителями спартакиады прошлого года, которая дала официальный старт спортивной борьбе.

«Главная задача Лиги заключается в определении наиболее подготовленных школьных команд в каждой спортивной дисциплине, демонстрирующих наивысший уровень физического воспитания и спортивных достижений. Школьники-победители представят город Солнечногорск на региональных состязаниях. Соревнования за право называться лучшими продолжатся на протяжении всего учебного года. Борьба за звание лучших продлится весь учебный год», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

О реализации масштабного проекта губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в рамках ХIII международного форума «Россия — спортивная держава».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.