В Солнечногорске 59 детей посетили бесплатные тренировки по хоккею

Четвертая тренировка по проекту «Красная Машина Двор — связь поколений» прошла 4 марта на главном катке Солнечногорска. С начала занятий в них приняли участие 59 детей от 5 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На очередной тренировке 14 юных спортсменов отрабатывали владение шайбой и командную игру под руководством профессиональных наставников. Занятия проводят хоккеисты школы «Красная Машина Юниор». Проект реализуют Федерация хоккея России и школа «Красная Машина Юниор» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства спорта и министерства благоустройства региона.

Программа направлена на популяризацию спорта среди детей и подростков, а также на знакомство с базовыми элементами катания на коньках и игры в хоккей. Участникам на время урока предоставляют экипировку, необходимо только письменное согласие родителей.

«Приглашаем воспользоваться возможностью бесплатно познакомить ребенка с миром хоккея. Под руководством опытных наставников он может получить первый серьезный спортивный опыт и захотеть развиваться в этом виде спорта. Спасибо организаторам за такую возможность для наших ребят», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Впереди запланировано еще шесть тренировок. Ближайшая состоится 6 марта в 18:00, заключительная — 15 марта. Запись на занятия открыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.