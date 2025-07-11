В Сети набирает популярность видео с барашком-футболистом из Башкирии
В деревне Старые Балыклы Республики Башкортостан 10-летний мальчик по имени Чингиз обрел необычного друга — ягненка, от которого отказалась собственная мать. Барашек оказался настолько благодарным ребенку за спасение, что начал разделять его интересы — играть в футбол. Соответствующее видео опубликовал SHOT, ролик набирает популярность в Сети.
Несколько дней назад Чингиз обнаружил брошенного ягненка, от которого отказалась мать, и уговорил своих родителей взять животное в семью. Теперь благодарный ягненок повсюду ходит за своим спасителем.
Удивительно, но маленький барашек даже начал разделять увлечение мальчика футболом — они вместе гоняют мяч.
На опубликованных кадрах видно, что ребенок дал барашку маленький мяч, а тот научился гонять его по полю с помощью головы.