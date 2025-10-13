В Серпухове состоялось открытие нового сезона Студенческой хоккейной лиги

сегодня в 09:24

12 октября команда ССК «Пеликан» на ледовой арене поселка Пограничный в Серпухове принимала гостей из Клина, команду РГСУ, и показала впечатляющую игру, завершив матч со счетом 15:0. Этот матч стал первым в продолжительном чемпионате Студенческой хоккейной лиги, который объединит студенческие хоккейные команды из разных уголков Московской области и даже отдаленных регионов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Студенческая хоккейная лига — это не просто спортивное соревнование, а важная платформа для развития молодежного спорта и укрепления командного духа.

Команда Губернского колледжа, в составе 34 человек, серьезно готовилась к играм нового сезона на протяжении трех месяцев. В прошлом году «Пеликаны» завоевали бронзовые медали, однако в этом сезоне настроены исключительно на победу, и стартовая игра ярко продемонстрировала их амбиции.

Матч показал ключевую роль Студенческой лиги как платформы для развития молодежного спорта, укрепления командного духа и объединения талантливых хоккеистов из различных регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.