В Серпухове провели гонки для юных велосипедистов

Серпуховское отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Успех V единстве поколений» организовали соревнования для воспитанников детских садов муниципалитета.

В Международный день защиты детей более 70 мальчиков и девочек соревновались в скорости и умении управлять велосипедом. Ребят разделили на категории двухколесных и трехколесных велосипедов. Задача была простая — доехать до финишной ленты быстрее соперника. В организации и судействе помогали активисты «Молодой Гвардии Единой России».

В гонках не было явных лидеров и проигравших. Каждый ребенок, независимо от результата, считаелся победителем. За свои старания дети получили вкусное мороженое. Лакомство подарил депутат окружного Совета Вячеслав Орехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.