сегодня в 16:03

В Сергиевом Посаде прошел турнир по дзюдо памяти воинов-афганцев

В Сергиевом Посаде во дворце спорта «Метеор» прошел 32-й турнир памяти воинов-афганцев, погибших при исполнении интернационального долга, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На татами вышли 116 юных спортсменов разных возрастов и весовых категорий. За успехами единоборцев наблюдали ветераны горячих точек, вдовы и солдатские матери защитников Отечества, выдающиеся спортсмены и тренеры — призеры всероссийских первенств, окружные депутаты, а также родители и любители единоборств.

Помимо воинов-интернационалистов организаторы и участники турнира вспоминали Юрия Шагинова — одного из основателей клуба «Каскад», пионера сергиевопосадского дзюдо, ушедшего из жизни 10 лет назад.

Состязание имело статус первенства Сергиево-Посадского городского округа. Помимо медалей в личном зачете в программу вошли семейные состязания, а также впервые в истории проведен поединок школьных команд.

Турнир прошел при поддержке главы Сергиево-Посадского городского округа Оксаны Ерохановой и администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.