10 мая на пляжных площадках спортивного комплекса «Молодежный» в микрорайоне Западный в Серебряных Прудах состоялся турнир по пляжному волейболу. Игры прошли в особенной атмосфере, так как были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все соперники очень достойные, борьба была напряженная. В турнире участвовали смешанные пары из Каширы, Ступино, Серебряных Прудов, Электростали, Ногинска. В результате упорнейшей борьбы третье место завоевала пара из Каширы Кузнецов Виталий и Кулешова Оксана, второе место завоевала пары из Серебряных Прудов Яхъяев Магомед и Арефьева Елена, а чемпионами стали семейная пара Воробьевых из Электростали Александр и Ольга.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.