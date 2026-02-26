В Серебряных Прудах прошел турнир по футзалу памяти Чуйкова

Межмуниципальный турнир по футзалу, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, состоялся 24 февраля в спорткомплексе «Молодежный» в Серебряных Прудах. За главный кубок боролись пять команд из округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие ФК «Асмикс» из Коломны, «Футбики» из Каширы, ФК «Зарайск», а также две команды хозяев — «Юность-1» и «Юность-2». Турнир открыли исполнением гимна России.

С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель директора МБУДО «СШ «Юность» Виктор Овсянников.

«Дорогие спортсмены! Сегодня мы проводим турнир памяти великого полководца, дважды Героя Советского Союза маршала Василия Ивановича Чуйкова, чья стойкость в Сталинградской битве стала символом нашей Победы. Желаю, чтобы дух его героизма вдохновил вас на победы в нашем турнире!» — сказал Овсянников.

По итогам матчей первое место занял ФК «Асмикс», второе — «Футбики», третье — ФК «Зарайск». Четвертое и пятое места заняли «Юность-1» и «Юность-2» соответственно.

Организаторы также отметили лучших игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и «Самый ценный игрок». Победителям и призерам вручили кубки и медали трех степеней от отдела по физической культуре и спорту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.