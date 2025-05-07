В Серебряные Прудах открыли летний футбольный сезон

3 мая на спортивном ядре села Узуново прошли захватывающие соревнования на Кубок открытия летнего футбольного сезона муниципального округа Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в турнире приняли участие восемь команд, разделенных на две группы.

Группа «А»:

ФК «Михайлов»

ФК «Луч» (г. Зарайск)

ФК «Вятич» (м. о. Серебряные Пруды)

СШ «Юность-2» (п. г. т. Серебряные Пруды)

Группа «Б»:

ФК «Петрово» (м. о. Серебряные Пруды)

ФК «Гурьево» (Веневский р-н)

ФК «ОМВД» (м. о. Серебряные Пруды)

СШ «Юность-1» (м. о. Серебряные Пруды)

Игры в группах проходили по круговой системе, и зрители стали свидетелями напряженных матчей и ярких моментов. В группе «А» команды ФК «Вятич» и ФК «Луч» набрали одинаковое количество очков, однако благодаря победе в личной встрече в финал вышел ФК «Вятич». В группе «Б» уверенную победу одержали футболисты ФК «Гурьево», которые также обеспечили себе место в финале.

Финал Кубка открытия футбольного сезона состоится 9 мая в 15:00 на спортядре села Узуново. Приглашаем всех болельщиков поддержать свои команды и насладиться атмосферой настоящего футбольного праздника.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события.

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