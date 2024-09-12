В Щелкове прошли соревнования по легкой атлетике среди детей с ОВЗ

В городе Щелково на стадионе «Спартак» имени Озерова Н. Н. завершились соревнования по легкой атлетике специальной олимпиады Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стадион превратился в настоящую арену, где спортсмены с ограниченными возможностями смогли продемонстрировать свои достижения и волю к победе. Каждый из них стал героем этого праздника спорта.

Призы и медали нашли своих героев, а организаторы, волонтеры и судьи создали атмосферу взаимопомощи и поддержки. Зрители также пришли поддержать участников и разделить с ними радость соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.