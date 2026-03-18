В Рузском округе проведут турнир по водному поло памяти Вадима Панаиоти

Межрегиональный турнир по водному поло памяти Вадима Панаиоти пройдет с 20 по 23 марта во Дворце водных спорта «Руза». В соревнованиях примут участие команды из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир посвящен заслуженному работнику физической культуры Московской области Вадиму Анатольевичу Панаиоти. Он был вице-президентом федерации водного поло Московской области и основателем клуба «Штурм-2002», который базируется в Рузе. С командой он работал до последних дней жизни, и уже десять лет его нет рядом с воспитанниками и коллегами.

Матчи пройдут 20 марта с 11:00, торжественное открытие запланировано на 15:20. Игры продолжатся 21 марта с 10:00 и 22 марта с 10:30.

«Приглашаю жителей и гостей округа на матчи по водному поло. В нашем бассейне можно будет увидеть игру спортсменов из разных городов страны и поболеть за подмосковных. Ватерполисты не только сыграют красивые матчи, но и помянут замечательного человека, который сделал очень многое для развития этого вида спорта», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа пригласил жителей поддержать участников соревнований и почтить память Вадима Панаиоти.

