В Рузском округе 16 и 17 января пройдут матчи чемпионата России по водному поло

Во Дворце водных видов спорта «Руза» 16 и 17 января пройдут игры 12-го тура чемпионата России по водному поло среди женских команд. На площадке встретятся «Динамо-Уралочка» из Златоуста и «Штурм 2002» из Московской области.

«Штурм 2002» — подмосковный ватерпольный клуб, основанный в 2002 году и базирующийся в Рузе с 2009 года. Команда четырежды становилась чемпионом России, трижды выигрывала Кубок России и дважды — Кубок LEN Trophy.

«Динамо-Уралочка» — женская команда из Златоуста, неоднократный победитель чемпионатов России и участник международных турниров, включая Кубок европейских чемпионов.

Матчи состоятся 16 января в 19:00 и 17 января в 12:00. Вход свободный. Глава Рузского округа Александр Горбылев пригласил жителей и гостей Рузы поддержать подмосковную команду и отметил, что «Штурм 2002» представляет регион на всероссийских и международных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.