сегодня в 19:10

В Рузе прошли соревнования по вольной борьбе памяти Головешкина

Спортивное событие состоялось в Рузском муниципальном округе, где прошли традиционные соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти В. Г. Головешкина — человека, стоявшего у истоков развития этого вида спорта в городе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организационную поддержку мероприятия оказали Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Рузского муниципального округа, Дирекция массового спорта Рузы и спортивная школа «Руза». Соревнования прошли в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Участие в турнире приняли около 60 спортсменов из нескольких городов Подмосковья. На соревнованиях были представлены четыре команды из Рузы, а также спортсмены из Одинцово, Чехова, Домодедово и Голицыно.

Рузские борцы показали высокий уровень подготовки и завоевали множество наград. В числе победителей оказались Егор Ручкин (весовая категория 38 кг), Михаил Алексеев (44 кг), Даниил Шабдаров (45 кг), Матвей Лукашов (48 кг) и Никита Горохов (60 кг).

Серебряные медали получили Лев Макаров (38 кг), Влад Клименко (45 кг), Влад Моисеев (51 кг) и Никита Иванов (55 кг). Бронзовыми призерами стали Егор Ивочкин (38 кг), Никита Земляной (60 кг) и Стас Кузьмин (70 кг).

Проведение подобных соревнований является частью муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в Рузском округе. Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни среди населения и развитие спортивного потенциала молодежи.

«Успешное проведение турнира свидетельствует о растущем интересе к вольной борьбе в регионе и о качественной работе местных спортивных организаций по развитию этого вида спорта,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.