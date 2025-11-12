сегодня в 15:45

В Рузе прошел Открытый Кубок главы по баскетболу

Открытый Кубок главы Рузсского муниципального округа по баскетболу состоялся во Дворце водных видов спорта «Руза». Турнир собрал команды не только из Рузского муниципального округа, но и гостей из соседних городов — Можайска, Волоколамска и Голицыно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Атмосфера соревнования была наполнена спортивным духом и энтузиазмом. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, даря зрителям незабываемые моменты спортивного азарта.

Триумфальные результаты турнира распределились следующим образом:

Победу заслуженно завоевала команда «Скуф Тим», показав блестящую игру и тактическое превосходство. Серебряные медали получила команда «Руза», а бронзу завоевала «Русская община Руза».

Особо отличились в турнире следующие спортсмены:

Лучшим защитником признан Вячеслав Гайтанов из команды «Руза»

Титул лучшего нападающего получил Дмитрий Бауэр из «Русской общины Руза»

Звание самого ценного игрока (MVP) завоевал Павел Ковальчук из команды-победителя «Скуф Тим»

Торжественное награждение победителей и призеров прошло в праздничной обстановке. Все команды получили заслуженные кубки, медали, грамоты и памятные призы.

«Важно отметить, что проведение таких соревнований — часть масштабной муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в округе. Турнир стал еще одним шагом к популяризации здорового образа жизни среди населения и укреплению спортивных традиций региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.