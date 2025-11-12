В Рузе прошел Открытый Кубок главы по баскетболу
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Открытый Кубок главы Рузсского муниципального округа по баскетболу состоялся во Дворце водных видов спорта «Руза». Турнир собрал команды не только из Рузского муниципального округа, но и гостей из соседних городов — Можайска, Волоколамска и Голицыно, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Атмосфера соревнования была наполнена спортивным духом и энтузиазмом. Команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе, даря зрителям незабываемые моменты спортивного азарта.
Триумфальные результаты турнира распределились следующим образом:
Победу заслуженно завоевала команда «Скуф Тим», показав блестящую игру и тактическое превосходство. Серебряные медали получила команда «Руза», а бронзу завоевала «Русская община Руза».
Особо отличились в турнире следующие спортсмены:
- Лучшим защитником признан Вячеслав Гайтанов из команды «Руза»
- Титул лучшего нападающего получил Дмитрий Бауэр из «Русской общины Руза»
- Звание самого ценного игрока (MVP) завоевал Павел Ковальчук из команды-победителя «Скуф Тим»
Торжественное награждение победителей и призеров прошло в праздничной обстановке. Все команды получили заслуженные кубки, медали, грамоты и памятные призы.
«Важно отметить, что проведение таких соревнований — часть масштабной муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в округе. Турнир стал еще одним шагом к популяризации здорового образа жизни среди населения и укреплению спортивных традиций региона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.