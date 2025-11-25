В Рузе пройдет 8-й тур чемпионата Евразийской ватерпольной лиги

сегодня в 18:22

Спортивное событие международного уровня состоится в Рузском муниципальном округе. С 28 по 29 ноября 2025 года Дворец водных видов спорта станет ареной захватывающих матчей 8-го тура чемпионата Евразийской ватерпольной лиги среди женских команд, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В центре внимания окажутся две именитые команды: «Буревестник» из Нижнего Новгорода и «ШТУРМ-2002» из Московской области. Спортсменки продемонстрируют свое мастерство и борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Расписание матчей составлено с учетом удобства зрителей. Первый поединок состоится 28 ноября в 19:00, а ответная встреча пройдет 29 ноября в 12:00. Болельщики смогут насладиться зрелищными играми в удобное для себя время.

Организаторы турнира приглашают всех любителей водного поло посетить матчи. Вход на соревнования свободный, что делает событие доступным для всех категорий зрителей. Возрастных ограничений нет — мероприятие подходит для семейного посещения.

Проведение турнира является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на популяризацию здорового образа жизни и поддержку спортивных инициатив.

Ватерпольные матчи станут не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии водного поло в регионе. Зрители смогут увидеть высококлассный спорт и поддержать любимые команды.

«Приглашаем всех жителей и гостей Рузского муниципального округа стать свидетелями ярких спортивных баталий и поддержать участниц чемпионата. Дворец водных видов спорта ждет всех любителей спорта!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.