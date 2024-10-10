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В Рузе 20 октября пройдет открытый турнир по вольной борьбе

20 октября на базе спортивной школы «Руза» состоится открытый турнир Рузского городского округа по вольной борьбе, посвященный памяти Виталия Григорьевича Головешкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир пройдет среди юношей 2009-2011 и 2012–2014 годов рождения.

Начало соревнований — в 12:00, адрес проведения: Руза, улица Социалистическая, дом № 63.

Соревнования полезны тем, что они способствуют популяризации вольной борьбы среди молодежи, выявлению талантливых спортсменов, развивают силу духа, силу воли и ответственность, укрепляют здоровье, формируют мышечный корсет, особенно мышцы спины и предплечья, а также развивают периферийное зрение и воспитывают дисциплину и скорость реакции.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.