В Рузе 20 октября пройдет открытый турнир по вольной борьбе

Спорт

Фото - © Спортивная школа «Руза»

20 октября на базе спортивной школы «Руза» состоится открытый турнир Рузского городского округа по вольной борьбе, посвященный памяти Виталия Григорьевича Головешкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир пройдет среди юношей 2009-2011 и 2012–2014 годов рождения.

Начало соревнований — в 12:00, адрес проведения: Руза, улица Социалистическая, дом № 63.

Соревнования полезны тем, что они способствуют популяризации вольной борьбы среди молодежи, выявлению талантливых спортсменов, развивают силу духа, силу воли и ответственность, укрепляют здоровье, формируют мышечный корсет, особенно мышцы спины и предплечья, а также развивают периферийное зрение и воспитывают дисциплину и скорость реакции.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.