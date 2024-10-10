В Рузе 20 октября пройдет открытый турнир по вольной борьбе
Фото - © Спортивная школа «Руза»
20 октября на базе спортивной школы «Руза» состоится открытый турнир Рузского городского округа по вольной борьбе, посвященный памяти Виталия Григорьевича Головешкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Турнир пройдет среди юношей 2009-2011 и 2012–2014 годов рождения.
Начало соревнований — в 12:00, адрес проведения: Руза, улица Социалистическая, дом № 63.
Соревнования полезны тем, что они способствуют популяризации вольной борьбы среди молодежи, выявлению талантливых спортсменов, развивают силу духа, силу воли и ответственность, укрепляют здоровье, формируют мышечный корсет, особенно мышцы спины и предплечья, а также развивают периферийное зрение и воспитывают дисциплину и скорость реакции.
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