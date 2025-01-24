В России закрепляется новый формат лыжно-биатлонных соревнований

Первым состязанием лыжников и биатлонистов в наступившем году стала «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов». 4 и 5 января на стадионе «Алмаз» в Рязани собралось 40 спортсменов России и Беларуси, чтобы сойтись в необычной эстафете, где в каждой команде были «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка».

Такая микс-эстафета прошла не впервые — этот формат был опробован несколько лет назад на том же самом стадионе в ходе «Кубка содружества». Но теперь, в 2025 году, масштаб и результаты позволяют говорить о том, что «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» станет регулярной, прочно войдет в календарь спортивных соревнований и станет ожидаемым событием для тысяч зрителей.

Чем характерна прошедшая гонка:

7 585 человек посетили день соревнований, а квалификацию — 5 667 человек;

на гонку заявились сильнейшие спортсмены — олимпийские чемпионы, призеры, победители мировых чемпионатов;

призовой фонд составил 12 млн рублей;

инфопартнерами выступили РИАМО и МАТЧ ТВ, транслировавший оба дня соревнований;

в прямом эфире гонку комментировали Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Уровень организации и пространство для гостей

«Невероятный праздник, лучшие спортсмены России и Беларуси — мы все наслаждаемся. <…> Увидеть всех вместе здесь, в Рязани, это огромное счастье. Два года готовились, чтобы вывести эти соревнования на еще более высокий уровень. И мы видим, что это удалось в полной мере. Такой замечательный подарок нам на новогодние праздники от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — мы за это благодарны и надеемся, что это станет доброй традицией», — так о событии непосредственно на площадке 5 января отозвался губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он также высоко оценил усилия организаторов.

«Я считаю, что все сделано на высоком уровне. Знаю, насколько организаторы ответственно подошли — они год готовились, планировали, совершенствовали. <…> На мой взгляд, сейчас здесь есть абсолютно все по высшим мировым стандартам», — сказал Малков.

Для гостей действительно все было продумано до мелочей: огромная организованная парковка, автобусы, курсирующие из центра Рязани, все меры безопасности, питание и развлечения — детская площадка, эстафеты, возможность подержать в руках и пострелять из настоящих винтовок для лазерного биатлона. А для судей и журналистов специально к «Гонке чемпионов» построили 3-этажный центр с панорамными окнами, откуда открывался вид на стрельбище, старт и финиш.

Всего в 2024 году в модернизацию лыжно-биатлонного комплекса «Алмаз» компания ТЕХНОНИКОЛЬ и фонд Колесникова направили свыше 170 млн рублей.

Звездные участники гонки

Фото - © Предоставлено организатором соревнования «Технониколь. Гонка чемпионов» Фото - © Предоставлено организатором соревнования «Технониколь. Гонка чемпионов» Фото - © Предоставлено организатором соревнования «Технониколь. Гонка чемпионов»

Однако центральной частью события была непосредственно гонка и все, что с ней связано. На гонку заявились действительно звездные спортсмены.

Лыжники: Сергей Ардашев, Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Савелий Коростелев, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Биатлонисты: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Евгений Емерхонов, Ирина Казакевич, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Антон Смольский, Анна Сола, Василий Томшин, Анастасия Халили, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

К сожалению, знаменитый трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог принять участие, сославшись на проблемы со здоровьем. Вместо него выступил Егор Митрошин, проявив настоящие спортивные качества: приехал, встал на лыжи и сразу показал второе время в квалификации лыжников, уступив лишь Савелию Коростелеву.

Перед основной гонкой прошла смешанная эстафета юниоров и ветеранов. На стадионе «Алмаз» выступило семь команд, в каждой из которых было по три юных спортсмена, а капитанами стали заслуженные и известные биатлонисты: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктор Майгуров, Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев и инициатор проведения соревнований «Технониколь. Гонка чемпионов» Сергей Колесников, прикладывающий значительные усилия для развития биатлона в России.

«Спорт важен не только сам по себе — люди должны видеть красивые соревнования, зажигаться яркими эмоциями, приобщаться к активному и здоровому образу жизни, увлекаться спортом и направлять детей в спортивные секции. И чтобы таких возможностей для людей открывалось больше, в наших силах инвестировать в инфраструктуру, приглашать звезд, СМИ, регулярно организовывать масштабные события», — отметил Колесников.

Победители

Само соревнование оказалось жарким и не без сюрпризов. В итоге на пьедестал попали:

Команда Терентьева (Истомина, Терентьев, Н. Шевченко, Латыпов) Команда Емерхонова (Баранова, Спицов, Гришина, Емерхонов) Команда Червоткина (Пеклецова, Червоткин, А. Шевченко, Бабиков)

Сами спортсмены высоко оценили гонку и отметили большое количество зрителей на трибунах, однако признали, что логику соревнований в будущем следует усовершенствовать: промахи на стрельбище могут перевернуть расстановку сил, которую сформировали на лыжном этапе. Для этого планируется изменить механику так, чтобы вклад лыжников в победу стал более весомым.

«ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» показала, что в России тысячи людей предпочитают спорт и проявляют к нему высокий интерес даже в новогодние праздники. А успех события позволяет организаторам закрепить регулярный статус. Вторая «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» уже запланирована!