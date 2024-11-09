В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм
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Россия официально перестала готовить спортсменов к участию в Олимпийских играх, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации страны.
Мишустин подписал распоряжение, которое официально отменяет существование оргкомитета, который готовил спортсменов к участию в Олимпийских играх.
«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм. Признать утратившими силу акты правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении Мишустина.
Российский премьер-министр подписал документ 6 ноября 2024 года. В приложении перечислены 13 актов, которые в связи с закрытием оргкомитета утратили свою силу.
Международный Олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под российским флагом с 2022 года. Спортсмены могут участвовать в Играх только под нейтральным флагом, без национальной символики и гимна.