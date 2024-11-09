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В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Россия официально перестала готовить спортсменов к участию в Олимпийских играх, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации страны .

Мишустин подписал распоряжение, которое официально отменяет существование оргкомитета, который готовил спортсменов к участию в Олимпийских играх.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм. Признать утратившими силу акты правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в распоряжении Мишустина.

Российский премьер-министр подписал документ 6 ноября 2024 года. В приложении перечислены 13 актов, которые в связи с закрытием оргкомитета утратили свою силу.

Международный Олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под российским флагом с 2022 года. Спортсмены могут участвовать в Играх только под нейтральным флагом, без национальной символики и гимна.