В Реутове прошел турнир по плаванию с участием 130 детей

Турнир по плаванию «На гребне волны» прошел в спортивном комплексе «Волна» в Реутове. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов от 6 до 16 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись 26 апреля на базе СК «Волна». Участники продемонстрировали подготовку в трех дисциплинах: плавание на спине, брасс и вольный стиль. Одним из самых зрелищных моментов стало выступление дуэта синхронисток.

По итогам турнира победителям и призерам вручили медали и почетные грамоты. Награды получили также все участники соревнований.

Директор СК «Волна», депутат городского совета Сергей Арбузов отметил значимость подобных стартов для развития детского спорта.

«Такие соревнования помогают объективно оценить уровень подготовки юных спортсменов и мотивируют их к дальнейшему росту», — пояснил Сергей Арбузов.

Ранее воспитанники реутовской «Волны» успешно выступили на столичных соревнованиях в рамках IV этапа «Московской лиги плавания». Девятилетние Виктория Волкова и Анна Главинская завоевали золото и бронзу на дистанциях 200 м комплексным плаванием и 100 метров брассом, а также установили личные рекорды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.