В Раменском состоялся чемпионат и первенство России по косики карате-до

23 ноября на базе спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском округе состоялся грандиозный спортивный праздник — чемпионат и первенство России по косики карате-до. На татами собрались каратисты из 23 регионов нашей страны и даже из Абхазии, Беларуси и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Порядка 600 спортсменов участвуют в боях сегодня. Это достаточно крупный турнир для нашей группы дисциплин. Соревновательный поединок карате-до называется кумите. Хотелось бы пожелать спортсменам ярких побед, отсутствие травм, и, конечно, пусть победит сильнейший», — отметил директор Федерации косики карате-до России Леонид Крюков.

Косики карате-до в переводе с японского языка означает «жесткое карате». Это стиль боевых искусств, который сочетает в себе как классические традиции карате, так и новые современные правила, например, защитная экипировка. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки от 12 лет и старше. На соревнованиях присутствовали почетные гости, которые пожелали спортсменам не унывать в случае проигрыша. Они отметили, что только упорство и усердный труд способны привести к большому успеху не только на татами, но и в жизни.

«Те, кто сегодня не одержал победу, пусть не расстраиваются, ни в коем случае не бросают спорт, а обязательно проанализируют со своим тренером, что не получилось, и уже в следующий раз одержат победу, потому что любые соревнования — это огромный личный опыт, который не заменить ничем», — отметил председатель Совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков.

Участники соревнований отметили, что карате — главная защита в их жизни. Оно помогает спортсменам чувствовать себя в безопасности. Такого рода мероприятия служат отличным ключом к развитию и движению вперед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.