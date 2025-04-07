В Раменском прошло первенство округа по шахматам

На базе отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра прошло первенство по шахматам. Турнир был организован Гжельским шахматным клубом, который уделяет особое внимание развитию шахматного дела среди юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования собрали 8 команд из Раменского, Люберецкого округа, Чехова и Шатуры. В каждой команде было 3 мальчика и 1 девочка (2011 г. р. и младше) с рейтингом ФШР до 1 550 пунктов.

Состязания проходили с лимитом времени на каждый ход, в формате рапида. Быстрые шахматы или рапид — это формат игры, где каждому игроку на всю партию дается от 10 минут, но меньше часа. Участники в 7 турах, организованных по круговой системе, состязались между собой, проявляя свое мастерство.

Турнир предоставил ребятам прекрасную возможность продемонстрировать свои способности, поделиться опытом и найти новых единомышленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.