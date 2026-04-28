В Раменском прошел Финал четырех Кубка Ассоциации студенческого баскетбола

Финал четырех Кубка Ассоциации студенческого баскетбола сезона 2025/2026 состоялся в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском округе. За победу боролись четыре мужские и четыре женские команды со всей страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском турнире победу одержала команда «РЭУ им. Плеханова» из Москвы. В финале спортсменки обыграли соперниц из МАГФК (Малаховка). Бронзовыми призерами стали баскетболистки «ВВГУ-Акулы» из Владивостока.

Среди мужчин золото завоевали игроки МГУ. Серебряные медали выиграла еще одна столичная команда — РТУ МИРЭА. Третье место заняли спортсмены МГАФК-2 из Малаховки.

«Финал четырех» Кубка АСБ является вторым по значимости турниром Лиги Белова. В 2025 году на форуме «Россия — спортивная держава» Ассоциация студенческого баскетбола и министерство физической культуры и спорта Московской области подписали соглашение о сотрудничестве по организации и проведению решающих матчей в Раменском округе.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Ассоциация студенческого баскетбола объединяет более 8 тыс. игроков и 600 команд из 70 регионов страны. В сезоне 2025/2026 в проектах лиги участвуют представители более чем 10 дружественных государств.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.