В Раменском округе прошел гала-матч проекта «Выходи во двор»

Гала-матч губернаторского проекта «Выходи во двор» прошел 6 июня на стадионе «Красное знамя» в Раменском округе. В игре приняли участие легенды отечественного футбола и любительская команда муниципалитета, а зрителями стали около тысячи жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Выходи во двор» уже пять лет объединяет любителей спорта разных возрастов. Его цель — популяризация здорового образа жизни и создание возможностей для общения молодежи с известными спортсменами. В Раменском округе состоялся второй матч текущего сезона.

Перед началом встречи профессиональные футболисты провели мастер-классы для воспитанников местных спортивных школ. Юные спортсмены пообщались с кумирами, получили автографы и сделали памятные фотографии. После занятий на поле вышли команды для проведения гала-матча.

«Это незабываемые эмоции, которых в жизни нам порой не хватает. Губернаторский проект „Выходи во двор“ эти эмоции нам и дает. Огромное спасибо болельщикам, команде ветеранов раменского футбола и любителям, а также нашим легендам за этот праздник», — рассказал комментатор матча, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Капитан любительской команды «Раменское», председатель совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков отметил, что сборная администрации вновь встретилась с командой звезд.

«Надеемся дать достойный отпор. Хотя сегодня легенды усилились, мы намерены дать бой», — подчеркнул Ермаков.

Матч прошел в атмосфере спортивного азарта и поддержки болельщиков, став очередным этапом проекта, который ежегодно собирает жителей округа на футбольных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.