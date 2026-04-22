В Раменском округе пройдет юбилейный Кубок главы по хоккею

Хоккейный турнир на Кубок главы Раменского муниципального округа пройдет 25 и 26 апреля на арене имени Владимира Лутченко в Раменском. В соревнованиях примут участие восемь команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десятый, юбилейный турнир состоится на базе современного ледового комплекса, входящего в структуру СК «Борисоглебский». Арена была построена для развития хоккея в округе и сегодня позволяет проводить соревнования высокого уровня и тренировки круглый год.

25 апреля пройдут предварительные матчи. В 15:00 сыграют «Радуга» и СШ «Раменское», в 16:15 — «РХК» и «Адамант», в 17:30 — «Волки» и «НИИП», в 18:45 — «Энергия» и «Игумново».

26 апреля состоятся решающие встречи. Полуфиналы начнутся в 13:30 и 14:45, финальный матч за Кубок главы — в 16:30. В 17:45 пройдет церемония награждения победителей и призеров турнира.

Соревнования примет ледовая арена имени Владимира Лутченко по адресу: г. Раменское, ул. Махова, д. 18/2. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.