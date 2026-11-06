В Пушкинском почтили память военных разведчиков турниром по боксу

Матчевая встреча по боксу «Путь к победе» прошла 5 ноября во Дворце спорта «Пушкино». Ее посвятили 20-летию учреждения Дня военного разведчика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир посвятили 20-й годовщине учреждения Дня военного разведчика указом президента России в 2006 году. Состязание начали с минуты молчания в память о погибших при исполнении долга.

На ринг вышли сборные Вооруженных сил России и Московской области. Боксеры в возрасте от 19 до 35 лет провели девять поединков в семи весовых категориях — от 55 до 90 кг и свыше 90 кг.

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов приветствовал участников и пожелал им побед.

«Турнир по боксу — это знак уважения к людям, чья служба требует мужества, выдержки и высокого профессионализма. Военные разведчики — это люди, чья работа чаще всего остается в тени. Их подвиги редко становятся достоянием гласности, но именно они порой определяют исход сражений и спасают тысячи жизней», — отметил Максим Красноцветов.

Организаторами выступили администрация Пушкинского округа, спортивная федерация бокса Московской области и федерация бокса Пушкинского округа. Победители получили награды. Собранные во время матчей гуманитарные грузы и средства сразу после турнира отправили в зону проведения специальной военной операции.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.