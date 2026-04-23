В Пушкинском округе наградили победителей школьной лиги

Итоги муниципального этапа Единой школьной лиги подвели 22 апреля в Ивантеевке округа Пушкинский. Участников соревнований наградили медалями и памятными призами, а победителю вручили сертификат на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап единой школьной лиги продолжался семь месяцев. В нем участвовали более 900 учеников из 24 образовательных учреждений округа. Школьники соревновались в футзале, волейболе, баскетболе и шахматах. За это время команды провели более 700 матчей.

Победителем в общекомандном зачете стал образовательный комплекс №11 города Пушкино. Учреждение получило сертификат номиналом 100 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря.

В церемонии награждения приняли участие олимпийские чемпионы и призеры международных соревнований Александр Легков, Полина Шевнина, Роман Аношкин и Кирилл Кошарин. Награды спортсменам вручили глава округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, председатель совета депутатов Пушкинского Артем Садула и окружной депутат Дмитрий Кульков.

«В этом сезоне лига объединила более 900 юных спортсменов из 24 образовательных учреждений округа. Поздравляю всех участников! Желаю не останавливаться на достигнутом и никогда не сдаваться!» —Максим Красноцветов поздравил школьников и пожелал им дальнейших успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.