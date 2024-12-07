В Подольске выявили победителя турнира по русским шашкам

В спортивном центре «Юность» состоялся Открытой турнир Городского округа Подольск по русским шашкам. В нем приняли участие спортсмены Подольска, Истры, Красногорска, Мытищ, Наро-Фоминска, Клина, Ступино, Видного, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Перед началом соревнований игроков поприветствовали помощник президента Федерации шашек России Светлана Ушакова, мастер спорта СССР, чемпион области 1983 и 2008 годов Валерий Тарасов, а также представители спорткомитета администрации округа.

«Такой турнир проводится в Подольске впервые. Дали возможность непрофессиональным шашистам попробовать свои силы в борьбе с профессионалами. Популяризуем шашки как вид спорта. Это не просто игра, а часть нашей культур и истории, это увлекательный мир логики, стратегии и интеллектуального состязания», — делится сказала Ушакова.

На 12-ти столах соревновались 40 спортсменов трёх возрастных групп: юноши и девушки 2010 года рождения и моложе, юноши и девушки 2006–2009 года рождения, мужчины и женщины.

Среди мужчин первое место у Сергея Цыпляева из Подольска, второе у Сергея Мишина из Ступино, третье у Олега Клюева из Наро-Фоминска.

У женщин первое место получила Татьяна Вязмитина из Подольска, второе — Наталья Голубенка из Видного, третье — Анжела Акунова из Подольска.

Среди девочек 2010 года рождения и моложе первое место у Софьи Титовой из Подольска, второе у Елизаветы Семёновой из Подольска, третье у Азалины Кужахметовой из Подольска.

Лучше среди девушек 2006–2009 года рождения стала Александра Старкова, на втором месте — Анастасия Синицина, на третьем — Ионела Викол, все они из Подольска.

Среди мальчиков 2010 года рождения и моложе золото у Ростислава Копейкина из Истры, серебро у Ивана Кудрявцева из Подольска, бронза у Станислава Джалаева из Подольска.

У юношей 2006–2009 года рождения победил Равшан Исоков, вторым стал Одилжон Долимов, третьим — Микаел Смбатян, все из Подольска.

Победителей наградили кубками, медалями и памятными подарками от Федерации шашек Московской области.

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