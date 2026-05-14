В Подольске прошла спортивная универсиада

Студенты Подольска испытали себя в меткости, силе и ловкости на спортивной универсиаде. Мероприятие прошло 13 мая на территории Спортивного комплекса «Труд», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Соревнования учащихся учреждений среднего профессионального и высшего образования проходили по трем дисциплинам: дартс, спортивное метание ножа и полиатлон.

Программа полиатлона включала наклоны, прыжки, упражнения на пресс, а также силовую гимнастику: для девушек — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, для юношей — подтягивания на перекладине.

Многие из участников уже имеют опыт спортивных выступлений. Молодые люди показали отличный уровень физической подготовки.

«Интересно проверить свои силы в честной борьбе и понять, на что ты способен в условиях реальных соревнований. Атмосфера здесь потрясающая: все поддерживают друг друга, несмотря на здоровое соперничество», — поделились впечатлениями второкурсницы колледжа «Московия» Александра и Дарья.

По итогам каждого вида спорта победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.

Полиатлон — многоборье комплекса ГТО:

Девушки: 1 место — Подольский социально-спортивный колледж.

Юноши: 1 место — Колледж «Московия».

Дартс:

Юноши: 1 место — Колледж «Московия».

Девушки: 1 место — Многопрофильный колледж № 1.

Спортивное метание ножа:

Общий зачет: 1 место — Подольский социально-спортивный колледж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.