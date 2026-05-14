В Подольске прошла спортивная универсиада
Студенты Подольска испытали себя в меткости, силе и ловкости на спортивной универсиаде. Мероприятие прошло 13 мая на территории Спортивного комплекса «Труд», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Соревнования учащихся учреждений среднего профессионального и высшего образования проходили по трем дисциплинам: дартс, спортивное метание ножа и полиатлон.
Программа полиатлона включала наклоны, прыжки, упражнения на пресс, а также силовую гимнастику: для девушек — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, для юношей — подтягивания на перекладине.
Многие из участников уже имеют опыт спортивных выступлений. Молодые люди показали отличный уровень физической подготовки.
«Интересно проверить свои силы в честной борьбе и понять, на что ты способен в условиях реальных соревнований. Атмосфера здесь потрясающая: все поддерживают друг друга, несмотря на здоровое соперничество», — поделились впечатлениями второкурсницы колледжа «Московия» Александра и Дарья.
По итогам каждого вида спорта победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами.
Полиатлон — многоборье комплекса ГТО:
Девушки: 1 место — Подольский социально-спортивный колледж.
Юноши: 1 место — Колледж «Московия».
Дартс:
Юноши: 1 место — Колледж «Московия».
Девушки: 1 место — Многопрофильный колледж № 1.
Спортивное метание ножа:
Общий зачет: 1 место — Подольский социально-спортивный колледж.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.