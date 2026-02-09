В Подольске прошел Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

В универсальном спортивном центре «Юность» 8 февраля состоялся 22-й Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Корявина и 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал более 250 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из девяти регионов Центрального федерального округа. Все участники боролись за победу в поединках по две минуты, демонстрируя высокий уровень мастерства.

Подольские спортсмены завоевали восемь золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей. В клубе «Факел» отличились Гамлет Шахвердян, Демьян Громов, Владислав Ильгов и Кирилл Колотенко, ставшие чемпионами. Серебро получили Роман Антонов и Глеб Епифанов, бронзу — Александр Исраелян, Василий Синяков и Мирослав Потемкин.

В команде «РусТайм» золото выиграл Илья Мартынов, бронзовые медали — Артем Думанян и Никита Ханецкий. В СКРБ «Патриот» первые места заняли Илья Анохин, Вадим Блинов и Иван Дегтев, вторые — Юрий Барц и Владимир Филимонов, третьи — Эдгар Хачатрян и Артем Борзенков.

Председатель Подольской городской общественной организации «Братство десантников» Владимир Быковский отметил, что турнир стал данью памяти Александру Корявину. На соревнованиях присутствовал офицер Андрей Ивонин, которого Корявин спас в Афганистане.

Все победители и призеры получили кубки, медали и почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.