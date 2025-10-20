сегодня в 16:00

В Подольске открыли сезон состязаний по пулевой стрельбе

В Подольске в ФСК «Заречье» 19 октября открыт новый спортивный сезон по пулевой стрельбе. Начался он с I этапа Зимнего кубка «Атаман» в дисциплине «Юный снайпер». В состязаниях по силуэтной стрельбе приняло участие 80 спортсменов в четырех возрастных категориях из Подольска, Ступино и Москвы. Участникам предоставили возможность стрелять из новых винтовок профессионального уровня. Турнир посвятили Дню отца, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Руководство снайперского клуба „Атаман“ приняло решение, что с нового учебного года физкультурно-спортивному комплексу „Заречье“ присвоен статус центра детской стрельбы. Нам передали четыре винтовки профессионального уровня торговой марки „Атаман“ для подготовки детей к соревнованиям и проведению турниров по стрельбе. Это спортивные пневматические высокоточные винтовки, прокачанные под кандидата мастера спорта до 7, 5 Джоулей», — сказал главный судья соревнований и руководитель секции пулевой стрельбы в ФСК «Заречье» Олег Хардыкин.

Стрельба велась с четырех дистанций 10, 12, 15 и 18 метров из положения сидя для ребят помладше и стоя для взрослых.

Победителями и призерами среди спортсменов из Подольска стали девять человек.

Золото взяли Платон Новиков и Кирилл Новоселов. Серебро у Александра Невского, Ивана Колтунова, Андрея Кубасова. Бронзовые медали у Ивана Кинжибалова, Мане Григорян, Александра Маруева и Юрия Кубасова.

Следующий турнир II этап Зимнего кубка «Атаман» по пулевой стрельбе состоится 16 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.