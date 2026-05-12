В Подольске определили сильнейших гимнасток округа

Турнир по художественной гимнастике, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, прошел 10 мая в спорткомплексе «Труд» в Подольске. В соревнованиях участвовали 138 спортсменок из 18 школ и клубов округа и других муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Классификационный турнир прошел на базе «Спорт-Сервиса» и объединил гимнасток от 2020 до 2007 года рождения. Участницы выступали в индивидуальной программе и групповых упражнениях, демонстрируя номера без предмета, а также с обручем, мячом, скакалкой, булавами и лентой.

Главный судья соревнований, судья всероссийской и международной категорий, председатель федерации художественно-эстетической гимнастики Подольска Алла Феофилактова подчеркнула, что турнир имеет отборочный статус.

«На основании этих соревнований мы формируем команду городского округа Подольск на региональный турнир „Юные гимнастки Московской области“. 12 сильнейших спортсменок представят округ на областном уровне. Совместно с комитетом по спорту Подольска формируем сборные команды, чтобы талантливые гимнастки получили поддержку и условия для развития», — пояснила Алла Феофилактова.

В групповых упражнениях участвовали пять команд. По программе КМС победила команда СШ «Весна». В программе первого спортивного разряда первое место заняла СШ «Весна», второе — «Центр спортивного движения». В программе мастеров спорта команда СШ «Весна» стала второй.

В индивидуальном первенстве высокие результаты показали Милана Галкина, Александра Косова, Анастасия Самошкина, Варвара Санкина, Стефания Сапрыкина, Алина Кузнецова, Элина Мединцева, Дана Шершнева, Мария Заболотник, Мария Топырик, Ксения Морозова, Ника Кудрина, Арина Кислицына, Николь Ким, Николь Антипова, Елизавета Коргожа и Таисия Василькова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.