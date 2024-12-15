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В Подольске около 300 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по мечевому бою

В Подольске во «Внеочередном кубке России по СМБ 2024» по современному мечевому бою в спортивном комплексе «Труд» приняло участие около 300 спортсменов из разных городов России, а также ЛНР и ДНР. В соревнованиях приняли участие дети от 4 лет, подростки, взрослые и ветераны до 60 лет, а также мечники с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Подольск представил Дмитрий Иванников из спортивного клуба «Вирм» (сокращённое от «военная история и ролевое моделирование»).

«Нам здесь очень нравится, оборудование зала отлично подходит для нашего вида спорта. Приезжаем сюда не первый раз и всегда организация на высшем уровне. Благодарны за тёплый приём спортивному комитету администрации округа», — сказала главный организатор кубка, президент Федерации современного мечевого боя России и Международной Федерации современного мечевого боя Мария Давыдова.

Современный мечевой бой является полноконтактным видом спортивного единоборства. Представляющий собой поединок или групповой бой спортсменов с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия спортивного меча и спортивного щита, изготовленных из мягких полимерных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.