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В Подольске 21–23 мая пройдет финал турнира по футболу «Кожаный мяч»

В Подольске 21–23 мая пройдет финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч». В соревнованиях примут участие более 1 тыс. юных футболистов, сыграют команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Подольска.

Младшая возрастная группа (2013–2014 годов рождения) проведет игры 22 мая, средняя возрастная группа (2011–2012 годов рождения) 21 мая и старшая возрастная группа (2009–2010 годов рождения) 23 мая.

Спортивный комплекс «Труд» является традиционным местом проведения этих соревнований в Московской области.

Президент всероссийских соревнований «Кожаный мяч» — советский футболист и тренер Никита Симонян, а ныне первый вице-президент Российского футбольного союза.

Соревнования «Кожаный мяч» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Мероприятие состоится 21–23 мая с 9:00 до 17:00 по адресу: Подольск, ул. Клемента Готвальда, дом № 4, СК «Труд».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.