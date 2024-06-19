В Подмосковье стартовала регистрация на турнир «Ovi Cyber Cup» по киберхоккею

Открылся прием заявок на участие в киберспортивных соревнованиях по виртуальному хоккею «Ovi Cyber Cup» в рамках традиционного Кубка Александра Овечкина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Принять участие в «Ovi Cyber Cup» может любой желающий — возрастных ограничений в кибертурнире нет. Киберспортсменам предстоит сразиться друг с другом в хоккейном симуляторе «NHL». Всего состоится четыре квалификационных турнира. Первый состоится 23 июня, второй — 30 июня, третий — 7 июля и заключительный — 14 июля.

​По четыре победителя каждой квалификации проходят в следующую отборочную стадию, которая определит участников финала четырех: финальную пару и пару претендентов на третье место. Игры заключительного этапа будут транслироваться в онлайн-формате с комментаторским сопровождением. Актуальная информация и новости о турнире будут размещаться в социальной сети «VK» в сообществе: vk.com/ligapro.

​Оставить заявку на участие в «Ovi Cyber Cup», а также узнать подробности о предстоящих отборочных этапах можно на сайте.

​Большой финал пройдет в заключительный день проведения розыгрыша «Кубка Александра Овечкина» по хоккею. Победитель и призеры киберспортивного турнира «Ovi Cyber Cup» определятся в специальной игровой зоне непосредственно на Арене «Мытищи». Перед решающим матчем будет организовано красочное представление финалистов, которые лицом к лицу сразятся за главные призы турнира. Следить за решающими киберхоккейными встречами будут все гости «Кубка Овечкина», в том числе и сам легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз».

​В прошлом году «Кубок Александра Овечкина» и финальные соревнования по киберхоккею «Ovi Cyber Cup» прошли на Ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Тогда лучшие киберспортсмены страны сразились в турнире с призовым фондом в 1 млн рублей, а также сыграли в одной команде с одним из лучших хоккеистов в истории.

Шестой розыгрыш «Кубка Александра Овечкина» среди детско-юношеских хоккейных команд пройдет на Арене «Мытищи» в начале августа 2024 года. Участниками турнира станут сильнейшие хоккейные академии страны. За свою историю соревнования успели стать визитной карточкой Московской области и приобрели международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране.

​Кибертурнир «Ovi Cyber Cup» и хоккейные соревнования в рамках «Кубка Овечкина» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.