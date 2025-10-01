В Подмосковье состоялись чемпионат и первенство региона по бобслею и скелетону, давшие старт новому зимнему сезону 2025-2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Успешно открыли зимний сезон по бобслею и скелетону. Первый соревновательный день был посвящен детским стартам. И именно от первенства мы получили мощный заряд положительных эмоций, именно такими мероприятиями и надо развивать спорт. В этом году первенство получилось даже более ярким, чем в прошлом сезоне. На старт же чемпионата вышли все сильнейшие взрослые спортсмены нашего региона. Нам с тренерским штабом было важно посмотреть с чего мы начинаем сезон, кто в какой форме. И мы увидели победный настрой спортсменов, они в очень хорошей форме», — прокомментировала старт сезона президент региональной федерации бобслея и скелетона Анна Макарова.

​Участие в первых соревнованиях сезона приняли сильнейшие спортсмены из Подмосковья. Среди мужских двухместных экипажей победу одержал тандем Павла Травкина и Александра Ефимова. В «четверках» лучшее время удалось показать экипажу Ростислава Гайтюкевича, Алексея Лаптева, Павла Травкина и Александра Ефимова. Среди женских «двоек» первое место завоевал дуэт Нины Клименко и Снежаны Трофимец.

​«Соревнования прошли очень успешно, это наша отправная точка. Для нас важно понимать в какой форме мы начинаем сезон. Желаем себе не терять мотивации и находить новые стимулы, чтобы продолжать расти», — поделились эмоциями Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов.

Вместе с первенством Московской области состоялся спортивный фестиваль, в ходе которого юные любители бобслея и скелетона насладились масштабной развлекательной программой, экскурсией по международному санно-бобслейному комплексу «Парамоново», мастер-классами от профессиональных спортсменов, где у каждого была возможность изучить бобы и сани, а также прокатиться в них. В завершение фестиваля состоялось вручение памятных подарков и автограф-сессия с именитыми бобслеистами.

​Следующее выступление сборной Московской области состоится в ноябре в рамках первого этапа Кубка России. До старта Кубка страны подмосковные спортсмены будут находиться на подготовительных сборах. Примечательно, что маскот и главный талисман сборной снежный тигр «Бобс» будет сопровождать команду на всех этапах подготовки к турниру.

​Чемпионат и первенство Московской области по бобслею и скелетону проходили с 27 по 29 сентября в международном санно-бобслейном комплексе «Парамоново». Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.