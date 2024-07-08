В Подмосковье состоится первый этап Кубка Сергея Карякина 21 июля

Шахматный праздник состоится 21 июля в наукограде. В этом году Кубок Карякина пройдет в два этапа. Первый состоится 21 июля в Центральном городском парке города Королева. Второй — 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки», сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Оба соревнования пройдут по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход.

Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более ста участников. Турнир стал частью проекта губернатора «Выходи во двор». В 2023 году участников было уже свыше двухсот.

Для участия необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются до 18 июля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.