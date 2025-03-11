Фото - © турнир по стрельбе из пневматической винтовки

В Подмосковье прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки

В Рузе прошел ежегодный турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женских команд, посвященный международному женскому дню. В нем приняли участие 20 команд из Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проходили в дружеской и праздничной атмосфере, способствуя укреплению спортивного духа и сплочению женских коллективов. Участницы продемонстрировали отличные навыки стрельбы, меткость и волю к победе.

По итогам напряженной борьбы места распределились следующим образом: 1-е место завоевала команда «Вижу цель» (КСП), 2-е место заняла команда «Яблочки» (Управление спорта РМО), на 3-м месте — команда «Ласточки» (МБУ РМО «Благоустройство»).

В номинации «Лучший стрелок» победила Лариса Бурова из команды «Вижу цель», с результатом 47 очков.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, грамотами и медалями.

Стрельба из пневматической винтовки входит в нормативы ВФСК ГТО.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.