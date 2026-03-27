В Подмосковье прошел масштабный военно-патриотический турнир «Щелковский рубеж»

В городском округе Щелково состоялось знаковое событие: более 200 школьников и воспитанников военно-патриотических клубов «Щелковский рубеж» поборолись за кубок ветерана СВО Виктора Дядюры. Турнир стал первым в Подмосковье комплексным соревнованием такого масштаба, объединившим теорию, физическую подготовку и прикладные военные дисциплины, сообщила пресс-служба администрации городского окрга.

Главными арбитрами и почетными гостями турнира стали ветераны СВО, члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области с высокими государственными наградами, среди них:

— ЕвгенийИгоревич Тарелкин – летчик-космонавт полковник ВКС, Герой РФ;

— Александр Николаевич Павлов – Герой ЧВК Вагнер, награжденный медалью за отвагу, медалью за отвагу ЛНР Георгиевским крестом 4 степени, Платиновой звездой;

— Николай Васильевич Смирнов - кавалер орденаМужества, награжденный медалью «За воинскую доблесть» 2 степени;

— Вячеслав Вячеславович Артемов - кавалер Ордена Мужества, награжденный Медалью участника СВО, Георгиевским крестом 4 ст. (ЛНР), медалью министерства обороны РФ, ЛНР, ДНР, общественных организаций;

— Александр Евгеньевич Полянский - участник СВО, награжднный Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени, медалью МО России Участнику СВО, Георгиевским крестом IV степени, медалью «Участника СВО».

«Сегодняшние школьники показали не просто спортивные результаты, а настоящую волю к победе и уважение к нашей истории. Именно такие ребята — будущее нашей страны», — отметил кавалер ордена Мужества Дядюра Виктор Эдуардович.

Их участие придало соревнованиям особый статус: ребята демонстрировали навыки тем, кто знает цену воинской дисциплины на практике. С приветственным словом к участникам турнира выступила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

«Обращаюсь к школьникам: вам есть на кого равняться. Жизненный путь наших отважных ветеранов станет для вас ориентиром. Учитесь у них стойкости, любите свою страну так же крепко и всегда стремитесь быть достойными их подвигов. Помните, что именно от вашей дисциплины и ответственности сегодня зависит будущее нашей великой России! Благодарим администрацию городского округа Щелково за организацию турнира на высочайшем уровне», — подчеркнула Наталья Нестерова.

Площадка УСК «Подмосковье» была разделена на тематические сектора, где в параллельном режиме проходили испытания по следующим направлениям:

Строевая выучка: чеканный шаг и исполнение строевой песни.

Тактическая медицина: оказание первой помощи «пострадавшим» в условиях, приближенных к боевым.

Огневая и техническая подготовка: нормативы по неполной разборке и сборке АК-74.

Связь и интеллект: проверка знаний азбуки Морзе, воинских званий и историко-краеведческий блок.

Физическая выносливость: сложнейший комплексный тест Купера.

«Для Ассоциации ветеранов СВО участие в таких турнирах — это не просто общественная работа, а передача живого опыта. Сегодня состоялся не просто мероприятие для школьников, а для будущих защитников, которые на деле доказали свою готовность к испытаниям. Наша задача — быть рядом, направлять их и показывать, что героизм начинается с дисциплины, отличного знания истории и умения вовремя прийти на помощь товарищу. Этот турнир в Щелково задал высокую планку для всего Подмосковья», — отметил кавалер трех орденов Мужества, председатель Ассоциации Кирилл Лосунчуков.

Во время турнира от администрации городского округа Щелково и Ассоциации ветеранов СВО Московской областисостоялась отправка гуманитарной помощи. В течение месяца дети округа рисовали рисунки, писали трогательные письма в поддержку участников СВО, всего было написано более 2000. Теплые слова поддержки прямо сегодня отправятся на фронт защитникам Родины, которые отстаивают интересы нашей страны.

