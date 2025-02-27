В Подмосковье прошел благотворительный футбольный матч для участников СВО

В городском округе Реутов прошел традиционный благотворительный турнир по мини-футболу «СВОим героям», посвященный поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В мероприятии приняли участие звезды футбола, постоянные участники губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед началом турнира звезды футбола: Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов, Константин Головской, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Сенников и Игорь Колыванов провели для детей участников СВО мастер-класс, а также товарищеский матч. Тренером легендарных спортсменов был Олег Романцев.

В основной сетке турнира по мини-футболу приняли участие 7 команд.

Благодаря участию в турнире команд Дивизии им. Дзержинского, Главного военного госпиталя, учреждений и предприятий наукограда удалось отправить на передовую более 100 кг гуманитарного груза и организовать для детей участников СВО тренировку со звездами футбола.

Матч состоялся в универсальном зале нового ФОКа, который был построен в рамках инвестиционного проекта с компанией «Фитнес». Площадь спортивного здания с 8 бассейнами составляет свыше 13 тыс. кв. м. В муниципальную собственность передан большой многофункциональный зал площадью 3 тыс. кв. м. В нем занимаются около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. Также здесь будут проходить тренировки юных баскетболистов. ФОК станет новой площадкой для проведения игр первенства Московской области.

Мероприятие прошло в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.