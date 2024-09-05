В Подмосковье пройдут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» городско округа Химки проведут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту — Кубок памяти знаменитого советского ученого в области ракетной техники Петра Грушина. В турнире примут участие более 80 экипажей из 25 регионов нашей страны, а также команды из Узбекистана, Казахстана и Киргизии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе соревнований пилоты, управляя кордовыми самолетами, которые движутся со скоростью более 150 км/ч, должны будут отрубить ленту на модели противника. Соревнования проведут в классе моделей F-2D «Воздушный бой».

Торжественное открытие турнира проведут 7 сентября в 11:00 на конкурном поле Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» по адресу: микрорайон Планерная, владение 1. Стать зрителями захватывающих и динамичных соревнований смогут все желающие — вход свободный.

В этом году Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту проведут уже в двадцатый раз. Кубок памяти академика П. Д. Грушина — один из крупнейших турниров, ранее бывший этапом Кубка Мира.

Петр Грушин — крупный советский ученый в области ракетной техники, создатель ряда ракетно-зенитных комплексов, академик АН СССР. Ученый стал лауреатом Ленинской премии, Государственной премии СССР, дважды Героем Социалистического труда.

Ранее воспитанник Дома юных техников «Интеграл» выступил на Чемпионате России по авиамодельному спорту. По результатам соревнований Даниил Кривенко одержал победу в юношеском зачёте в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный бой». В рамках турнира лучшие спортсмены страны соревновались сразу в трёх дисциплинах: воздушный бой, гоночные и скоростные кордовые модели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.