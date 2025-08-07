В Подмосковье пройдут два этапа российской серии кольцевых гонок

Во второй половине августа ареной сражений лучших гонщиков и гоночных команд России станет подмосковный автодром Moscow Raceway. На трассе в Волоколамском округе 16-17 и 23–24 августа пройдут сразу два этапа СМП РСКГ — российской серии кольцевых гонок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Соревнование больше 10 лет является самым масштабным и престижным гоночным турниром в стране. В течение четырех дней состоятся спринтерские гонки в отдельных классах и многочасовой марафонский заезд. На старт выйдут представители всех классов и категорий СМП РСКГ.

В рамках двух уик-эндов в гонках на трассе Moscow Raceway примут участие самые разные гоночные автомобили: от простых и доступных спорткаров российского производства до доработанных для участия в соревнованиях суперкаров зарубежных марок.

16 августа главным событием станет самая длинная гонка сезона — шестичасовой заезд в статусе III этапа марафонской серии СМП РСКГ Эндуранс. В заезде примет участие первый в стране Lamborghini Huracan GT3, который выставляет на гонки команда Iskra Motorsport

17 августа пройдут соревнования в рамках этапа серии СМП РСКГ Спринт, где за выходные гонщики проводят 2-3 получасовых заезда. В соревнованиях выступят гонщики класса «Спортпрототип CN». Большинство участников пилотирует российские спорткары 527 Shortcut, на старт выйдут больше 30 автомобилей.

Также в рамках уик-энда 16–17 августа пройдет IV этап чемпионата России в зачетной группе Формула 4. Всероссийские соревнования по гонкам на формулах возрождены после длительной паузы и дают возможность юным гонщикам, добившимся успеха в картинге, выйти на новый уровень.

23–24 августа продолжатся соревнования в рамках этапа серии СМП РСКГ Спринт. На старт выйдут гонщики в пяти классах: от S1600, где выступают доработанные версии бюджетных моделей Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, до SMP GT4 Russia, где используются гоночные суперкары Mercedes-AMG, BMW и Toyota. Главными событиями уик-энда станут заезды самого престижного класса SMP TCR Russia, где выступают силнейшие команды страны.

Также в дни соревнований на гоночной трассе у болельщиков будет возможность прогуляться по стартовой прямой перед началом заездов, посетить боксы, где можно близко подойти к болидам и пообщаться с пилотами, поучаствовать в состязаниях в виртуальные гонки на компьютерных симуляторах. Кроме того, в программе выставка ретроавтомобилей и тюнинг-каров и поездки пассажиром по гоночной трассе на мощных и быстрых суперкарах.

Подробная информация о мероприятии и расписание заездов доступны по ссылке, продажа билетов — на сайте рскг.рф. Прямая трансляция всех заездов — в паблике СМП РСКГ в соцсети Вконтакте, а также на телеканалах холдинга «Матч ТВ».

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) — всероссийские соревнования, которые проходят в 2-х дисциплинах (кольцевые гонки и гонки на выносливость), 10 классах и 15 подгруппах. В самых престижных категориях разыгрываются титулы чемпионов России. В 2025 году соревнования проходят с мая по октябрь на 5 гоночных в 5 разных российских регионах.

SMP Racing — программа развития российского автоспорта, основанная в 2013 году по инициативе Бориса Ротенберга и являющаяся промоутером серии СМП РСКГ. Среди проектов программы — поиск и поддержка талантливых молодых пилотов, проведение соревнований по различным гоночным дисциплинам (в т. ч. виртуальным), разработка и производство отечественных гоночных автомобилей.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».

Место проведения: Волоколамский округ, 95 км Новорижского шоссе (трасса М9), автодром Moscow Raceway; Дата проведения: 16-17 и 23–24 августа 2025 года.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.