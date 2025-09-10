В Подмосковье пройдет первый в истории суперкубок по дрэг-рейсингу

Первый в истории суперкубок RDRC по дрэг-рейсингу пройдет в подмосковном Быково 13 и 14 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Суперкубок RDRC соберет лучших гонщиков. На автодроме будут соревноваться пилоты самых быстрых автомобилей и мотоциклов со всей страны.

Соревнования пройдут в формате гандикапа. Участники заявляют время прохождения дистанции и должны проехать как можно ближе к нему, но не быстрее, и при этом опередить соперника. Более быстрый автомобиль стартует позже более медленного, а разрыв определяется разницей заявленных времен. Успех в гандикапе определяет скорость реакции и стабильная работа машины от заезда к заезду.

Помимо зрелищных состязаний на треке, гостей и болельщиков ждет развлекательная программа и знакомство с миром автоспорта: дрифт-такси, дрэг-такси, трибуна hotseat и экскурсии по автодрому. Для самых маленьких посетителей будет работать специальная зона, где под присмотром опытных аниматоров можно попрыгать на батуте, поиграть на приставке и в аэрохоккей.

Суперкубок RDRC пройдет совместно с вторым ежегодным фестивалем SUETA CAR FEST, который соберет всех любителей автодвижения. На площадке будут представлены топ-20 лучших проектов по тюнингу, топ-5 автоклубов и зрелищное мото-шоу.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Суперкубок пройдет 13 и 14 сентября 2025 года в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark в подмосковном Быково в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.