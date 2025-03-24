В Подмосковье пройдет первенство России по синхронному плаванию

В городском округе Чехов пройдет первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Соревнования пройдут с 25 по 28 марта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова» более 400 синхронистов из 42 команд, представляющих 24 субъекта РФ разыграют медали в шести дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область на первенстве представят 49 спортсменов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова.

Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 27 марта в 16:15.

Первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.