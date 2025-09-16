В Подмосковье пройдет международная «Битва роботов»

Второй этап международного чемпионата «Битва роботов» состоится 11 октября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. На ринг выйдут команды из 12 регионов России, а также из Индии и Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В первом этапе, который проходил в Перми, участвовали три команды из Подмосковья. Один из наших мини-роботов завоевал приз зрительских симпатий, победив в онлайн-голосовании, и теперь готовится к полуфиналу. Второй отборочный этап чемпионата проходит при поддержке правительства Московской области. За победу снова будут бороться три подмосковных бойца. Поддержать их можно как онлайн, так и лично на площадке», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Второй отборочный этап будет проходить в ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по адресу: Московская область, г. о. Одинцовский, территория парка «Патриот», строение 2.

11 октября в поединках сойдутся 28 роботов: из них 16 роботов в весовой категории до 110 кг и 12 — в спаррингах мини-роботов весом до 1,5 кг.

Шоу будет состоять из двух частей. В первой, дневной части состоится церемония открытия и два блока поединков в обеих категориях. Во второй, вечерней части также пройдут состязания в обеих категориях. Каждый из блоков открывает эффектный шоу-пролог.

В категории до 110 кг Подмосковье представят команды «Мельники» из Королева с роботом «Красный мельник» и Istok.Robotics из Фрязина с роботом «RedHorn 3». В битве мини-роботов сразится команда SOLARBOT из Балашихи с роботом PiP.

Билеты на мероприятие будут доступны на сайте «Битвы роботов», а также в сообществе ВКонтакте. Посмотреть шоу можно будет также в прямом эфире на VK Видео.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы сражаются в захватывающих поединках. Машинами управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов.

Согласно распоряжению Правительства, начиная с 2023 года, чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры России. Оператор чемпионата — АНО «Инженеры и роботы». Генеральный технологический партнер чемпионата — VK, генеральный индустриальный партнер — «ИКС Холдинг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.