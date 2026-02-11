В Подмосковье открылась регистрация на велозаезды Gran Fondo Russia-2026

Регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia-2026 стартовала в Московской области. Первый этап состоится 31 мая в Волоколамске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заявки на участие в велозаездах Gran Fondo Russia-2026 принимаются на официальном сайте проекта. Открытие сезона пройдет 31 мая в Волоколамске, где участники проедут по трассе Moscow Raceway.

Организаторы подготовили дистанции на 30 и 60 километров, а также гонку Medio Fondo на 60 километров. Самая протяженная дистанция составит 100 километров. Трасса в Волоколамске отличается качественным покрытием, плавными поворотами и равномерным набором высоты, что делает ее популярной среди участников.

В этом сезоне в Подмосковье запланированы четыре старта серии Gran Fondo. Второй этап пройдет 21 июня в Бородино Можайского округа, третий — 23 августа в Серпухове, а финальный заезд состоится 20 сентября в Рузе.

Серия Gran Fondo проводится с 2016 года и объединяет профессионалов и любителей велоспорта. С 2023 года проект входит в «Суперлигу Подмосковья». Велозаезды организованы в рамках государственной программы «Спорт России».

Актуальная информация о стартах доступна на сайте granfondo.ru и в социальных сетях министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.