В Подмосковье открылась регистрация на «Кросс нации»

​В этом году главной подмосковной площадкой всероссийского «Кросса нации» станет стадион «Энергия». Регистрация на спортивное событие уже открыта. Оставить свою заявку на забег можно до 15:00 19 сентября на портале Госуслуг.

​Для всех любителей бега будут организованы пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Девочки и мальчики 2016 г. р. и младше преодолеют дистанцию в 1 км. Девушкам и юношам 2006 г. р. и младше, а также женщинам и мужчинам 2005 г. р. и старше предстоит пробежать 4 км. Девушки 2006 г. р. и младше также могут выбрать дистанцию 6 км, а юноши 2006 г. р. и младше и женщины 2005 г. р. и старше — 8 км. Самый длинный маршрут в 12 км будет доступен для мужчин 2005 г. р. и старше.

Ежегодно всероссийский день бега «Кросс нации» объединяет сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Традиция проводить праздник бега возникла в 2004 году: тогда в 21 городе России состоялось первое массовое мероприятие «Кросс нации» с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения жителей нашей страны к занятиям физической культурой. Первый праздник бега собрал по всей стране почти 100 тысяч человек. В прошлом году главная подмосковная площадка объединила свыше 1000 спортсменов, самому младшему из которых было всего два года, а самому возрастному — 86 лет.

Дата проведения: 20 сентября 2025 года.

Место ​проведения: Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 14 (стадион «Энергия»).

Программа мероприятия:

8:00–9:30 — регистрация участников;

9:30–10:00 — распределение участников по стартовым карманам;

10:00–10:15 — церемония открытия;

10:30 — старт на дистанцию 1 км;

11:00 — старт на дистанцию 4 км;

11:30 — старт на дистанцию 8 км;

12:30 — старт на дистанцию 6 км;

14:30 — 15:30 — церемония награждения победителей и призеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.