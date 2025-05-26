В Подмосковье определили победителей финала студенческой футбольной лиги

Спортивное училище № 5 (г. о. Егорьевск), Щелковский колледж (г. о. Щелково) и государственный социально-гуманитарный университет (г. о. Коломна) стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области среди девушек и юношей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам проведенных игр среди средних специальных учебных заведений золотые медали завоевали команда юношей Щелковского колледжа и сборная девушек егорьевского Спортивного училища № 5. Победителями в соревнованиях команд вузов стал коллектив коломенского Государственного социально-гуманитарного университета.

Серебряными призерами стали команды Ногинского филиала государственного университета просвещения среди юношей и Зарайского педагогического колледжа среди девушек в зачете средних специальных учебных заведений. А команда Московского физико-технического института из Долгопрудного заняла второе место в соревнованиях среди вузов.

Бронзовые медали турнира завоевала юношеская команда Губернского колледжа из Серпухова и девушки из Ступинского техникума им А. Т. Туманова.

В финальных соревнованиях принимали участие 12 команд юношей и 5 команд девушек средних специальных учебных заведений Московской области, а также два юношеских коллектива, представляющие высшие учебные заведения.

Игры среди юношеских коллективов ссузов проходили в формате 6×6, команды девушек были сформированы из семи игроков, а представители вузов соревновались самым многочисленным составом — 11×11.

Отборочные матчи лиги стартовали 13 мая и проходили в Чехове, Раменском, Коломне, Королеве, Богородском и Долгопрудном. Всего в турнире приняли участие 30 юношеских коллективов, 5 команд девушек и две сборных вузов Подмосковья.

Финальный этап студенческой футбольной лиги Московской области среди команд студентов вузов и профессиональных образовательных организаций прошел 23 мая 2025 года на поле стадиона «Труд» в Подольске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.